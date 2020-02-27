Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU

16:50

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

РИА Новости

«СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении. Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск»,— приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU из-за обысков.

Источник: Россия Сегодня