Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU

27 февраля 2020     13
Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU

16:50

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.

РИА Новости

«СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении. Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск»,— приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU из-за обысков.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Психолог дала рекомендации родителям по борьбе с эмоциональным выгоранием
Психолог дала рекомендации родителям по борьбе с эмоциональным выгоранием

16:49 Психолог Виктория Шиманская дала рекомендации родителям по борьбе с эмоциональным выгоранием. РИА Новости В беседе с изданием «Ридус» она …


Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU
Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU

16:50 Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать …


700 подъездов отремонтируют в Севастополе в этом году
700 подъездов отремонтируют в Севастополе в этом году

700 подъездов в 231 доме предстоит отремонтировать в течение 2020 года. Об этом сегодня на заседании правительства Севастополя сообщил и.о. …


В Севастополе создадут цифровую карту лесов
В Севастополе создадут цифровую карту лесов

Севприроднадзор планирует в следующем году создать карту зеленых насаждений Севастополя. В ближайшее время Севприродназдзор начнет сбор информации об имеющихся в …


Начался ремонт дороги на улице Луначарского
Начался ремонт дороги на улице Луначарского

На улице Луначарского, расположенной на Центральном холме, начался ремонт проезжей части по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 711 метров …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты