Дубль Батшуаи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020

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Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.Twitter © @BelRedDevils
Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Серравалле, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе сборной Бельгии дубль оформил Миши Батшуайи. Ещё по одному голу в активе Дриса Мертенса и Насера Шадли.
Следующим соперником бельгийцев станет Шотландия, а Сан-Марино сыграет с Кипром.
Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020.
Источник: Россия Сегодня