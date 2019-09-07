Дубль Батшуаи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020

Ранее сообщалось , что гол Николы Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020.

Следующим соперником бельгийцев станет Шотландия, а Сан-Марино сыграет с Кипром.

В составе сборной Бельгии дубль оформил Миши Батшуайи. Ещё по одному голу в активе Дриса Мертенса и Насера Шадли.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Серравалле, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Дубль Батшуаи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020 00:00 Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу …



Недостроенный дом на ул. Генерала Мельника под угрозой сноса Проверку законности постройки дома №80 по ул. Генерала Мельника провели сотрудники департамента городского хозяйства. В соответствии с публичной кадастровой картой …



На территории Максимовой дачи обнаружили малярийных комаров После заката на Максимовой даче начинается сезон охоты. Теперь в меню у жаб новое блюдо. В трёх прудах природного заповедника …



Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Очаги инфекции в одном из любимых мест отдыха горожан – на Максимовой даче. Есть ли угроза …

