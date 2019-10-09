Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

9 октября 2019     38
Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

09:35

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голен Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Бостону» принесли шайбы Давида Пастарняка, Тори Крюга и Брэда Маршана, оформившего дубль.

«Вегас» ответил голами Марка Стоуна, Райлли Смита и Макса Пачиоретти.

В других матчах игрового дня «Анахайм Дакс» взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1, а «Нэшвилл Предаторз» победил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Джеймс Нил забросил четыре шайбы.

Источник: Россия Сегодня

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