Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Ранее сообщалось , что «Эдмонтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Джеймс Нил забросил четыре шайбы.

В других матчах игрового дня «Анахайм Дакс» взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1, а «Нэшвилл Предаторз» победил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голен Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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