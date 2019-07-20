«Думаю, что здравый смысл восторжествует»: Путин об Украине при Зеленском, Скрипале и «вмешательстве» в выборы в США

Здравый смысл в отношениях России и Украины должен восторжествовать. Об этом Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Глава государства также прокомментировал обвинения во «вмешательстве» в выборы президента США и ответил на вопрос о возможных мотивах отравителей Скрипаля.

Ситуация на Украине после избрания главой государства Владимира Зеленского не изменилась. Об этом в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил президент России Владимир Путин.

«Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием. Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования», — сказал он.

Путин напомнил, что во время избирательной кампании Зеленский ставил в приоритет урегулирование конфликта на востоке Украины, однако в ходе визита в Париж заявил, что не готов вести прямой диалог с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России также подчеркнул, что выступает за развитие связей между Москвой и Киевом.

«Мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определённых интеграционных процессах, это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует в конце концов», — добавил Путин.

«Промышленные товары Украины на западных рынках никому не нужны. Да и сельхозпроизводство – тоже ограниченное количество товаров, которые покупают. Круглый лес нужен, но скоро леса вообще на Украине не останется. Это же не сибирские просторы», — подчеркнул российский лидер.

При этом проблемы в отношениях между Москвой и Киевом вызваны как переворотом на Украине в 2014 году, так и антироссийской пропагандой украинских властей, пояснил Путин.

«Это спровоцировано вот этими тяжёлыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории — это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий», — добавил глава государства.

Вмешательство в выборы

Говоря об Украине, Оливер Стоун затронул тему вмешательства Киева в президентские выборы в США 2016 года. Режиссёр напомнил, что ведётся расследование о попытке украинских властей поспособствовать избранию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По мнению Владимира Путина, «секрета никакого нет», однако он не склонен называть это вмешательством.

«Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Но точно совершенно, что украинские олигархи передавали деньги оппонентам Трампа. Делали они это самостоятельно либо с ведома властей — я не знаю», — сказал он.

Президент России пояснил, что украинские сторонники избрания Клинтон публично выражали свою поддержку и «позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении» её оппонента Дональда Трампа, который в итоге и победил.

Также Владимир Путин в очередной раз отметил, что Россия не могла повлиять на результаты выборов в США. По его словам, победу Трампа предопределил тот факт, что средний класс в США за последние несколько лет не почувствовал изменений в лучшую сторону.

«И именно это обстоятельство поняли те, кто вёл предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял, и он отработал на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли, это чушь собачья», — сказал он.

При этом Путин признал, что в Москве симпатизировали Трампу, так как он говорил о стремлении восстановить нормальные отношения с Россией.

О деле Скрипалей

В ходе интервью Стоун также задал несколько вопросов об экс-сотруднике ГРУ России Сергее Скрипале, который вместе со своей дочерью Юлией был отравлен возле своего дома в британском Солсбери в марте 2018 года.

Владимир Путин рассказал, что он не владеет информацией о том, где может находиться Сергей Скрипаль.

«Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется», — сказал президент.

Стоун озвучил версию, согласно которой отравить Скрипалей могли британские спецслужбы, однако Путин отнёсся к ней со скепсисом.

«Я не верю… Если хотели бы отравить, отравили бы, — пояснил президент России. — Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был».

Reuters

© Hannah McKay

«Нет никаких ограничений»

Затронул Стоун и вопрос современных явлений в американской культуре. Он отметил, что «шокирован тем, как мыслит молодое поколение», которое слишком большое внимание уделяет половой принадлежности, в том числе определяя себя как «трансгендеры» или «цисгендеры».

«Слишком хорошо живут. Нечем заниматься», — прокомментировал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос Стоуна, президент напомнил, что в России существует закон о запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних, чтобы позволить подрастающему поколению принимать решения о том, как жить, уже в зрелости.

«Это направлено на то, чтобы дать возможность человеку достичь зрелости и потом самому принимать решение о том, кто он такой, как он хочет жить. И после этого нет никаких ограничений», — подчеркнул Путин.

Напомним, схожий вопрос президенту задавали журналисты британского издания Financial Times перед саммитом G20 Осаке.

«Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — подчёркивал Путин.