Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

Дэвид Линч — представитель американского независимого кино, лаурает Каннского и Венецианского фестивалей. Наибольшую популярность ему принёс сериал «Твин Пикс».

Вручение состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября.

Как отмечается , награды также удостоены итальянский режиссёр Лина Вертмюллер и американский актёр Уэс Стьюди, а актриса Джина Дэвис получит премию им. Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма.

Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте академии.

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