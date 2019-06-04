Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте академии.
Как отмечается, награды также удостоены итальянский режиссёр Лина Вертмюллер и американский актёр Уэс Стьюди, а актриса Джина Дэвис получит премию им. Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма.
Вручение состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября.
Дэвид Линч — представитель американского независимого кино, лаурает Каннского и Венецианского фестивалей. Наибольшую популярность ему принёс сериал «Твин Пикс».
Источник: Россия Сегодня