ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

27 июня 2019     20
ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.

  • РИА Новости

Как отмечается, ЕБРР выделит на реализацию программы €149 млн, ею займётся «Укрэнерго».

Ожидается, что проект позволит повысить эффективность и надёжность электропередач в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах. 

Комплекс предусмотренных мер позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. 

Как подчеркнули в ведомстве, привлечение кредитных средств усилит энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» кредит на $150 млн.

Источник: Россия Сегодня

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