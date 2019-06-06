Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой …

В Алупке появится новый туристический маршрут по старому городу Он пройдёт через улицу Фрунзе, в прошлом Воронцовскую. В 19-м веке там были сосредоточены дачи московской и петербургской интеллигенции. Любили …

