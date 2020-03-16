«Единая Россия» перейдет в режим волонтерства в связи с коронавирусом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях распространения коронавируса. «С сегодняшнего дня все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса», — заявил он.

В первую очередь, Медведев поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и подключить весь партийный ресурс. «Имею в виду, общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру — и перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи. Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки — там, где это необходимо», — сказал он.

Помимо этого, Медведев поручил руководству фракции в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. «Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время», — подчеркнул он.

Кроме того, председатель партии отметил, что необходимо перевести работу «Единой России» в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий.

«Что касается проведения крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, – нужно посмотреть, когда и как их организовать. Это касается и «Диктанта Победы» и Всероссийского субботника. Посмотреть, как развиваются события и перенести эти мероприятия на более благоприятный период», — заявил Медведев.

Также он отметил, что изменения коснутся и проведения предварительного голосования. «Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, то есть постараемся использовать цифровые возможности», — сообщил Медведев.

Источник: Лента.Ру