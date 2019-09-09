«Единая Россия» похвасталась «жахнувшими всех» результатами

9 сентября 2019     24
«Единая Россия» похвасталась «жахнувшими всех» результатами

Заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«”Единая Россия” жахнула на этих выборах всех. Это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов», — заявил Турчак. Политик отметил, что партия получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Москве 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы.

Источник: Лента.Ру

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