«Единую Россию» задумали реформировать

Премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал изменения в работе партии в своей статье, опубликованной в газете «Известия».

По словам политика, сейчас идет работа по направлениям, которым раньше уделялось мало внимания. Речь идет о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Медведев подчеркнул, что работа над обновлениями началась с регионов.

Премьер добавил, что «Единая Россия» должна создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы. Медведев отметил, что сейчас партия занимается защитой прав граждан в основном через сеть общественных приемных, которые есть в каждом регионе России, однако этот ресурс используется недостаточно. «Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное — необходимо учитывать проблемы и особенности региона», — пояснил лидер партии.

Медведев также предложил ввести персональную ответственность для членов генсовета партии за реализацию наиболее важных задач, включая соцпроекты «Единой России», работу с молодежью и НКО.

Политик подчеркнул, что важную роль играют СМИ, блогеры и гражданские активисты. «Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями», — пишет премьер. Он пояснил, что речь идет не об изобретении фейковых новостей, а о настоящих расследованиях.

Кроме того, политик намерен сделать диалог между партийными структурами и людьми «более простым и открытым». По его словам, необходимо разработать новые сервисы, благодаря которым обратиться в партию за информацией, за помощью или с предложением о новом проекте будет проще.

Партийная конференция «Единой России» состоится 5 июля в Москве. В ней примут участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены генсовета партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.

Источник: Лента.Ру