ЕК выделит €2 млн на «укрепление свободы» СМИ в Армении

Европейская комиссия намерена выделить учреждённым на территории Европейского союза НКО €2 млн на «укрепление свободы» медиа в Армении. Об этом говорится в новом тендере ЕК, с текстом которого ознакомился RT.

«Глобальная цель настоящего конкурса заявок — содействие упрочению демократии, развитие оживлённой медийной среды и поддержка свобод СМИ посредством поощрения создания в Армении независимого, профессионального, более инновационного и финансово устойчивого медийного сектора», — уточняется в документе.

Согласно правилам участия в конкурсе на получение гранта, одной из областей деятельности в рамках проекта является реализация мер, направленных на увеличение количества журналистских материалов, цель которых — повышение уровня медийной грамотности, продвижение более глубокого понимания критического мышления и борьба с дезинформацией.

Также инициативы, претендующие на участие в проекте, могут быть направлены на совершенствование методов и стандартов профессиональной журналистики и ряд других целей.

Предполагается, что результатом программы станет укрепление потенциала СМИ и организаций гражданского общества «в деле содействия диалогу по вопросам политики, в частности в области свободного обмена разнообразной информацией», а также расширение доступа граждан страны к «независимым и надёжным источникам информации».

На получение гранта, как подчёркивается в документе, могут претендовать учреждённые на территории Европейского союза НКО в сотрудничестве как минимум с двумя организациями-созаявителями, созданными в Армении.

Ранее сообщалось, что бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепа США планирует выделить более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении.

Выделенные средства, как уточнялось, направят на повышение устойчивости населения республики «к негативному влиянию».

Источник: Россия Сегодня