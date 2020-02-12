Ермак назвал приоритетом Зеленского прекращение конфликта в Донбассе

12:04
Прекращение войны в Донбассе является приоритетом для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак.РИА Новости
«Безусловно, для президента Украины и офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остаётся приоритетным», — сказал Ермак во время брифинга.
Ранее Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооружённых формирований.
Источник: Россия Сегодня