Ерохин: очень рад продлению контракта с «Зенитом»

18 июля 2019     7
Ерохин: очень рад продлению контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом.

  • @zenit_spb
  • РИА Новости

«Очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До конца действующего договора оставался ещё год, но мы решили вопросы заранее. Договорились быстро — и клуб был во мне заинтересован, и я изначально говорил, что хочу остаться в «Зените». Долгосрочный контракт лично для меня — мотивирующий фактор. «Зенит» — топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные задачи во всех турнирах. Приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

Футболист выступает за санкт-петербургский клуб с 2017 года. Накануне он продлил соглашение с «Зенитом» на три года с опцией продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с футболистом Ерохиным.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Ерохин: очень рад продлению контракта с «Зенитом»
Ерохин: очень рад продлению контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с клубом. @zenit_spb РИА Новости «Очень рад, что продлил контракт с «Зенитом». До …


В Эстонии произошло ДТП с автобусом и грузовиком
В Эстонии произошло ДТП с автобусом и грузовиком

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …


Киркоров снова посетил Форос
Киркоров снова посетил Форос

Народный артист России и почетный гражданин Ялты Филипп Киркоров снова посетил в Крыму Храм Воскресения Христова в Форосе. “Не изменяя 20-летней традиции… …


Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту (ВИДЕО)
Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту (ВИДЕО)

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».  …


Инфляция в ЮФО в июне замедлилась благодаря овощам
Инфляция в ЮФО в июне замедлилась благодаря овощам

Раннее поступление на прилавки овощей нового урожая существенно повлияло на уровень инфляции. В Южном федеральном округе в июне она снизилась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты