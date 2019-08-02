Ерохин признался, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки

2 августа 2019     13
Ерохин признался, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки

13:38

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кто из футболистов сборной России пользуется самым высоким вниманием среди девушек.

©Maksim Konstantinov globallookpress.com

«Чаще всего сейчас девушки улыбаются, конечно, Артёму Дзюбе», — сказал Ерохин в интервью RT.

Также на вопрос о том, что было бы, если бы Дзюба шутил не переставая, полузащитник ответил, что это и так всегда происходит.

Ранее Ерохин рассказал, как часто Черчесов опаздывал на командные собрания перед ЧМ-2018.

Источник: Россия Сегодня

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