ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

20 декабря 2019     15
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом говорится на официальном сайте ЕР 20 декабря.

«Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. “Единая Россия” провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее», — объяснил Турчак.

Также он указал, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже четко высказал свою позицию в отношении этой инициативы.

Ранее 20 декабря сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости. По словам пресс-секретаря Медведева Олега Осипова, он «сомневается в целесообразности» таких мер.

В тот же день вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе выявлены нарушения в сфере обращения с отходами
В Севастополе выявлены нарушения в сфере обращения с отходами

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. Выявлены нарушения в работе девяти предприятий. «Рядом …


В Ялте осудили организатора нелегальных азартных игр
В Ялте осудили организатора нелегальных азартных игр

Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу. Как сообщила пресс-служба прокуратуры …


Крым вошёл в пятёрку лидеров туристического рейтинга
Крым вошёл в пятёрку лидеров туристического рейтинга

Полуостров стал одним пяти регионов, возглавивших ежегодный национальный туристический рейтинг. Аналитики центра «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» выяснили уровень …


В Севастополе к Новому году собрали деньги для больных детей
В Севастополе к Новому году собрали деньги для больных детей

«Чужих детей не бывает» – так называется ежегодный благотворительный вечер. В 2016 году на собранные средства неравнодушные севастопольцы помогли социальному …


Федор Конюхов пересечет два океана с помощью солнечной энергии
Федор Конюхов пересечет два океана с помощью солнечной энергии

Путешественник Федор Конюхов собрался впервые в истории совершить одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии. Путешествие будет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты