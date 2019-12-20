ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом говорится на официальном сайте ЕР 20 декабря.

«Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. “Единая Россия” провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее», — объяснил Турчак.

Также он указал, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже четко высказал свою позицию в отношении этой инициативы.

Ранее 20 декабря сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости. По словам пресс-секретаря Медведева Олега Осипова, он «сомневается в целесообразности» таких мер.

В тот же день вице-премьер правительства Максим Акимов сообщил, что в России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Это будет происходить постепенно в режиме пилотных зон. По его словам, все необходимые поправки будут приняты в течение 2020 года, а примерными сроками начала действия ограничений он назвал 2022-2023 годы.

Источник: Лента.Ру