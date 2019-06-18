ЕС выделил Украине €29,5 млн на поддержку налоговых и таможенных реформ

Европейский союз выделяет €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства финансов.
«Компоненты программы по управлению государственными финансами на Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR», — указывается в сообщении.
Как указали в ведомстве, общий бюджет программы составляет €55 млн, а завершение реализации её мероприятий ожидается в 2022 году.
В мае посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT планы Германии выделить Украине €82 млн.
Источник: Россия Сегодня
|
Горела Балаклава (ФОТО, ВИДЕО)
«Благодаря чётким и слаженным действиям спасателей пожар локализован на площади 0,4 гектара. На месте было задействовано 4 автоцистерны и 15 …
|
Соревнования среди юнармейцев "Морская зарница" стартовали в Севастополе
В Севастополе стартовала “Морская зарница”. Открытые состязания по военно-морскому многоборью среди юнармейцев, которые в Севастополе проходят второй раз, собрали 9 …
|
Лавандовое поле площадью в 100 гектар зацвело в Крыму
В Крыму в Бахчисарайском районе на огромном поле общей площадью более 100 гектаров распустилась лаванда. Поле будет цвести ещё неделю-полторы, …
|
Названы регионы России с самыми большими пенсиями
В России самые большие пенсии в среднем получают на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Минтруда. По данным …
|
ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы
Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило министерство …