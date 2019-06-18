ЕС выделил Украине €29,5 млн на поддержку налоговых и таможенных реформ

Европейский союз выделяет €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства финансов.

«Компоненты программы по управлению государственными финансами на Украине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR», — указывается в сообщении.

Как указали в ведомстве, общий бюджет программы составляет €55 млн, а завершение реализации её мероприятий ожидается в 2022 году.

В мае посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Берлин намерен выделить Киеву техническую и финансовую помощь в размере €82 млн на проведение реформ.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT планы Германии выделить Украине €82 млн.