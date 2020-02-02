ЕС направил в КНР партию защитного снаряжения в связи с коронавирусом

1 февраля 2020     10
ЕС направил в КНР партию защитного снаряжения в связи с коронавирусом

23:48

Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

«В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай», — указывается в заявлении.

В ЕК отметили, что Евросоюз намерен и дальше оказывать Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу и так далее, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в РоссииСШАСингапуреВьетнамеОАЭГерманииФранции и других государствах.

По последним данным, число заразившихся лишь в Китае достигло почти 12 тыс., а скончались уже 259 человек.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Подробнее — в материале RT.

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Источник: Россия Сегодня

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