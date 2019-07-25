ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз

25 июля 2019     21
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз

Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в 5 раз.

  • © Hinrich Bäsemann
  • globallookpress.com

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«С июля 2018 года совокупный импорт ЕС сжиженного газа из США увеличился на 367%. По данным на 10 июля 2019 года 32% — 7,3 млрд кубометров, от общего объёма американского экспорта СПГ поступило в ЕС в 2019 году», — отмечается в отчёте.

В 2018 году показатель по американскому экспорту СПГ составлял 11%, а в 2017 году — 10%.

Ранее в Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы».

–>

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера
В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

29 июля в Севастополе состоится экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры …


Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом
Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля, правительство Севастополя утвердило решение о заключении мирового соглашения между городским департаментом по имущественным и земельным отношениям и «Инкерманским …


Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог
Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог

Обсуждение городских проблем в Севастополе давно перешло в социальные сети, и сейчас этот процесс уже можно назвать двусторонним. В этом …


В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит
В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит

Ветеранам Великой Отечественной войны департамент городского хозяйства поможет с заменой аварийных газовых плит и водонагревателей. На эти цели из бюджета …


ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз

Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в 5 раз. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты