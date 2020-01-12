ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы

Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.

ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы 03:20 Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов. Ранее на эту …



Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет. Об этом сообщает SkyNews. По информации телеканала, 13 января в фамильном имении Сэндрингем, …



В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра» В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект …



Трамп поддержал протесты в Иране и перешел на фарси Президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране. Об этом он на фарси написал в своем Twitter. «Отважному и …

