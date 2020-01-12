03:20
Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня
03:20
Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня
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ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы
03:20 Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов. Ранее на эту …
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Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II созвала семейный совет. Об этом сообщает SkyNews. По информации телеканала, 13 января в фамильном имении Сэндрингем, …
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В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны. Проект …
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Трамп поддержал протесты в Иране и перешел на фарси
Президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране. Об этом он на фарси написал в своем Twitter. «Отважному и …
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Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном
00:40 Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом …