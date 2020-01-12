ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы

12 января 2020     13
ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы

03:20

Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.

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Источник: Россия Сегодня

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