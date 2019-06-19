ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

19 июня 2019     23
ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

Лидеры ЕС 20 июня обсудят и, как примут решение по продлению экономических санкций в отношении России.

«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о реализации минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России», — говорится в материалах ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление санкций в отношении России, а также за их расширение.

Источник: Россия Сегодня

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