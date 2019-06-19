ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

Лидеры ЕС 20 июня обсудят и, как примут решение по продлению экономических санкций в отношении России.

«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о реализации минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России», — говорится в материалах ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление санкций в отношении России, а также за их расширение.