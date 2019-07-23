Ефимова намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде

23 июля 2019     8
Ефимова намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою серебряную медаль в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть ещё год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу», — цитирует Ефимову ТАСС.

Ефимова проиграла в заплыве американце Лилли Кинг. По словам россиянки, он была настроена хорошо поработать и получить удовольствие от состязания. 

«Проигрывать никто не хочет, все хотят занять первое место. Будем работать и идти к этому», — добавила Евфимова.

Летние Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом.

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Источник: Россия Сегодня

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