Желание Трампа примирить Россию и Украину поставили под сомнение

Российский сенатор Алексей Кондратьев поставил под сомнение заявление президента США Дональда Трампа о желании примирить Россию и Украину. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Кондратьева, верить Трампу нельзя, так как он не способен договариваться. «Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — отметил он. Сенатор предположил, что с помощью подобных заявлений американский лидер пытается выставить себя миротворцем.

Кроме того, Трамп мог продемонстрировать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот встал на его сторону в споре с Джо Байденом перед возможным импичментом, добавил политик.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании примирения России и Украины. По его словам, если бы страны поладили, это было бы замечательно для всего мира. В Госдуме выразили надежду, что на Западе позицию Трампа не будут критиковать, а прислушаются к ней.

Источник: Лента.Ру