Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021

В следующем туре квалификации сборная России проведёт на выезде с командой Косово. Матч состоится 4 октября.

Голы в матче забивали Нелли Коровкина (дважды), Марина Фёдорова и Алина Мягкова.

Матч, проходивший на стадионе «Сапсан Арена», завершился победой сборной России со счётом 4:0.

Футболистки сборной России на своём поле разгромили сборную Эстонии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы-2021.

Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021 22:25 Футболистки сборной России на своём поле разгромили сборную Эстонии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы-2021. © Kong …



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