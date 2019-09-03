Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021

22:25
Футболистки сборной России на своём поле разгромили сборную Эстонии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы-2021.© Kong Hui / Global Look Press
Матч, проходивший на стадионе «Сапсан Арена», завершился победой сборной России со счётом 4:0.
Голы в матче забивали Нелли Коровкина (дважды), Марина Фёдорова и Алина Мягкова.
В следующем туре квалификации сборная России проведёт на выезде с командой Косово. Матч состоится 4 октября.
Ранее состоялась презентация логотипа ЧМ-2022.
Источник: Россия Сегодня