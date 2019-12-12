Жириновский предложил сократить новогодние праздники

12 декабря 2019     23
Жириновский предложил сократить новогодние праздники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян. Его цитирует ТАСС.

По мнению политика, 31 декабря надо объявить официально выходным, а 3 января сделать уже рабочим днем. Жириновский добавил, что некоторые губернаторы уже объявили последний день в году нерабочим. По его мнению, январские праздники нужно сократить и добавить выходные к отпускам работникам. Прибавить еще 2 выходных к отпуску депутат также предложил вместо 8 марта и 23 февраля, сделав эти праздники рабочими днями. «Слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», — пояснил политик.

Ранее Жириновский предложил расширить для россиян пределы допустимой самообороны. Он отметил, что граждане часто попадают в тюрьму из-за превышения пределов самообороны, если ущерб оказывается больше, чем угроза. По его мнению, нельзя считать действия, направленные на защиту себя и родных от насилия или его угрозы превышением самообороны.

Источник: Лента.Ру

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