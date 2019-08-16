Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за надвигающегося шторма и смерча

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации на выходных, 17 и 18 августа, из-за сильных дождей. Об этом сказано на сайте города.

Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди с грозами, над морем могут формироваться смерчи, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. По прогнозам властей, основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Кроме того, власти подготовили «все силы и средства для эвакуации жителей».

В августе 2018 года в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву во время прогулки с бабушкой, с которой он остановился в гостевом доме. Ребенок упал в открытый люк канализации, ударился головой, и сильным потоком его унесло в море. Тело обнаружили водолазы МЧС.

Источник: Лента.Ру