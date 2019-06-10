Жители российского города массово захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуацией в регионе. Соответствующее видео размещено на YouTube.

По словам инициаторов обращения, примерно 100 семей готовы в любой момент переехать куда угодно.

На заявление жителей города отреагировал глава региона Сергей Цивилев. По словам помощника губернатора Романа Быкова, тот пообещал помочь жителям Киселевска, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Губернатор поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача — помочь жителям Киселевска», — сказал Быков.

По словам чиновника, власти совместно с администрацией угольных предприятий работают над решением проблем города.

«Переселяются жители с подработанных территорий в новое современное жилье, удаленное от разрезов, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками. Все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы», — добавил помощник губернатора.

Ранее было опубликовано видео, на котором заместитель мэра Киселевска Сергей Шишкин выпивает прозрачную жидкость, предположительно, с червем. Стакан ему дали местные жители, которые уже несколько недель жалуются на присутствие паразитов в водопроводной воде. Позже чиновник объяснил свое решение тем, что люди его «довели», а сам он пользуется этой водой десять лет.

Источник: Лента.Ру