Заблудившийся Дзюба, военные песни и поцелуи Сёмина: как «Локомотив» праздновал победу в Суперкубке

После победы в матче за Суперкубок над «Зенитом» «Локомотив» шумно отпраздновал свой успех в раздевалке. Пение и эмоции Юрия Сёмина, реакция Бориса Ротенберга, скромность главных героев встречи и заблудившийся Артём Дзюба: как железнодорожники отпраздновали завоевание очередного трофея — в материале RT.

Отпраздновав победу вместе с болельщиками в чаше стадиона и совершив традиционный круг почёта по полю, футболисты «Локо» отправились в раздевалку. Вслед за новоявленными обладателями Суперкубка по узким коридорам подтрибунного коридора проследовали и журналисты. Витиеватые проходы нового стадиона стали настоящим лабиринтом и для репортёров, и для игроков «Зенита», которые спешили занять место в клубном автобусе и покинуть столицу после поражения. Одним из первых был Артём Дзюба, который смешался с толпой журналистов и обратился к ним с вопросом. «Ребят, а как мне выйти-то отсюда?» — поинтересовался форвард сине-бело-голубых. Получив ответ, футболист поспешил на выход. Минуты спустя вслед за своим лидером проследовали и другие игроки «Зенита». Для того чтобы их перемещению ничего не мешало, сотрудникам службы безопасности пришлось прилагать усилия. Толпу журналистов расставили вдоль стен, образовав символический коридор для петербуржцев, который подопечные Сергея Семака решили миновать, сохраняя молчание. Игроки столичной команды, напротив, пребывали в отличном расположении духа, примечательно, что больше всех победе радовался травмированный защитник Борис Ротенберг. Футболист, проходящий тяжёлый период восстановления, поддерживал свой коллектив на трибуне так активно, что к концу кубковой встречи практически потерял голос. Но, несмотря на это, продолжал заводить команду и всех, кто пришёл поздравить «Локо» с завоеванием трофея. «Почему так тихо? Давайте! Приветствуйте чемпионов», — сказал Ротенберг, проходя сквозь живой коридор. Позже в разговоре с журналистами футболист признался, что чувствует свою причастность к успеху и отдельно отметил вклад главного тренера Юрия Сёмина. «Я очень счастлив находиться в этой команде. Да, пока не могу помочь ребятам на поле, но делаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее. Отдельное спасибо нашему тренеру. Палыч фантастический! Годы идут, ребята уходят и приходят, а он по-прежнему на высоте!» — заявил защитник. Празднование победы в Суперкубке России по футболу

Отметить победу команды в раздевалку пришли не только журналисты, но и руководство клуба, а также именитые болельщики. Так, одним из первых к Суперкубку прикоснулся актёр театра и кино, а также давний друг Юрия Сёмина Валерий Баринов. Артист задавал тон всему торжественному мероприятию и вместе с наставником железнодорожников танцевал и пел «День Победы».

Сам же тренер, подаривший «Локомотиву» третий титул за последние два сезона, продемонстрировал своим подопечным, как нужно обращаться с победной чашей. Вместе с Маринато Гилерме Сёмин наполнил трофей шампанским и первым попробовал чемпионский напиток. Официальная речь Сёмина была краткой.

«Ребята, всё, что я могу вам сказать, так это то, что вы все — большие молодцы! Вы фантастические! За вас!» — обратился к команде опытный наставник.

Журналисты сообщили тренеру, что выигрыш Суперкубка совпал с всемирным днём поцелуев и уточнили не хочет ли он совместить два праздника.

«Я уже всех их расцеловал, они заслужили сегодня похвалу и всеобщее внимание! Но теперь надо ехать и целовать жену», — отметил наставник железнодорожников.

После Сёмина к чемпионскому столу потянулись игроки. Пока одни дегустировали шампанское из кубка, другие оставляли памятные надписи на футболках. «Локомотив» подготовился к своей победе и для каждого игрока выпустил игровой комплект с приставкой «Супер» и именем футболиста.

А вот главные творцы успеха в составе красно-зелёных вели себя достаточно спокойно. Автор первого гола Фёдор Смолов, минутами ранее кричавший на поле в фанатский мегафон, скромно отказался от общения с прессой, а Алексей Миранчук, оформивший дубль, тихо сидел на своём месте вместе с братом Антоном. Близнецы взяли в руки телефоны и обменивались сообщениями с близкими и друзьями. По признанию Антона, эмоций на пышные гуляния у них просто не осталось.

«Мы просто очень устали. Эмоций нет совсем, нужно немного прийти в себя, чтобы осознать эту победу. Всё оставили на поле, поэтому сейчас отдыхаем», — рассказал Миранчук-младший RT.

Активнее всех был капитан и голкипер москвичей Маринато Гилерме. Вратарь успевал не только поздравлять партнёров, но и с удовольствием общался с журналистами. Так, бразилец с российским паспортом поделился своими эмоциями от победы.

«Мы отлично стартовали и теперь имеем все шансы провести успешный сезон. Эта победа очень важна с психологической точки зрения, она поможет быстрее влиться в чемпионат и поверить в свои силы. Уверенности придаёт и то, что мы обыграли «Зенит», соперника, который неоднократно доказывал и демонстрировал своё превосходство над остальными. При этом мы победили абсолютно заслуженно», — резюмировал голкипер.

Однако отмечать победу времени у «Локомотива» нет. Через несколько дней команда продолжит подготовку к старту РПЛ. 15 июля в рамках первого тура железнодорожники сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Источник: Россия Сегодня