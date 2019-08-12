Загадочная болезнь убила российскую студентку за несколько дней

Студентка из Воронежа умерла в Москве за несколько дней от болезни, которую врачи не смогли диагностировать. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сначала у девушки поднялась температура под 40 градусов и сильно покраснело горло, на следующий день к этим симптомам прибавились рвота и диарея. Медики назначили ей лечение, однако улучшений не было: у студентки появилась сильная боль в мышцах и посинели конечности. Однако и после этого терапевт ничего не заподозрила и рекомендовала продолжать принимать средства от обезвоживания.

Через некоторое время потеряли чувствительность конечности девушки, а после онемел рот. Врач скорой помощи диагностировал у нее кому и отправил ее в реанимацию, однако там констатировали смерть студентки.

По словам заведующей кафедры инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, симптомы болезни девушки похожи на менингит, энцефалит или сепсис. Точную причину смерти студентки установит экспертиза.

Источник: Лента.Ру