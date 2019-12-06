Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы

23:45

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы

РИА Новости

«Я здесь контролировала себя, на этапах Гран-при у меня было так, что не всегда получалось контролировать движения, они вылетают из головы, и сложные элементы не получаются. А «лутц-риттбергер» — каскад, где помарки никакой не должно быть», — цитирует Загитову РИА Новости.

Она также отметила, что сегодня в ней присутствовал адреналин, появления которого она долго ждала.

«Когда адреналина нет, это не очень хорошо, а когда его много, то тоже не очень хорошо. Нужно серединку находит», — добавила Загитова.

Загитова набрала 79,60 балла и заняла второе место в короткой программе.

Ранее Татьяна Тарасова восторженно отреагировала на выступление Загитовой в короткой программе.

Источник: Россия Сегодня