«Задача — вылить на меня побольше грязи»: подозреваемый в избиении хоккеиста Кондратьева намерен подать в суд на «Амур»

Алексей Марков, подозреваемый в нападении на капитана команды КХЛ «Амур» Максима Кондратьева, намерен подать на клуб в суд за клевету. Пресс-служба хабаровцев сообщила, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина опроверг данную информацию и сообщил, что зачинщиком потасовки, произошедшей в ночь на 1 декабря, был сам хоккеист.

Версия Маркова

В деле об избиении капитана команды КХЛ «Амур» Максима Кондратьева появились новые подробности, заставляющие усомниться в первоначальной версии произошедшего. Алексей Марков, задержанный по подозрению в нападении, рассказал, что зачинщиком потасовки стал сам хоккеист.

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По словам хабаровчанина, в ночь на 1 декабря он сидел в машине рядом с городским кафе в ожидании супруги. Вплотную к нему припарковался другой автомобиль, за рулём которого оказалась жена Кондратьева. Открывая дверь, один из пассажиров задел транспортное средство Маркова.

Вместо того, чтобы извиниться, женщина начала его оскорблять. Её попытались оттащить ещё два хоккеиста «Амура», братья Вячеслав и Владислав Ушенины, которые были вместе с Кондратьевым. В этот момент Марков вышел из автомобиля, но на него, по словам мужчины, тут же набросился защитник «Амура» Впрочем, спортсмен не смог удержать равновесия и упал.

Марков подчеркнул, что якобы попытался оказать Кондратьеву первую помощь до приезда врачей и покинул место инцидента только после того, как убедился, что жизни хоккеиста ничего не угрожает.

Он предположил, что все участники потасовки находились в нетрезвом состоянии, что, по его словам, могут подтвердить свидетели. В то же время Марков посетовал, что в его версию мало кто верит, потому что Кондратьев — известный хоккеист, а также выразил сомнение в том, что все очевидцы были опрошены.

Кроме того, мужчина опроверг информацию о том, что ранее был судим. Он намерен отстаивать свою правоту — подать иск на «Амур», а также запросить повторную судебно-медицинскую экспертизу.

«С самого утра я просыпаюсь и занимаюсь сбором доказательств своей невиновности. На всех записях съёмки видно, что он на меня нападает. Я сделал одну попытку его утихомирить, ещё раз его оттолкнул, увернулся. Максим — хороший парень, дай бог ему здоровья. Очень жалею, что так произошло. Кем бы ни был человек, но нападать нельзя! Это аморально!» — рассказал Марков «Спорт-Экспрессу».

В «Амуре» незамедлительно прокомментировали версию обвиняемого. По мнению представителей команды, подобным способом Марков пытается оказать давление на следствие.

«Не сомневаемся, что расследование уголовного дела будет объективным и ответит на все вопросы. В настоящий момент нас больше заботит состояние здоровья Максима и его восстановление», — отметили в клубе.

Версия «Амура»

1 декабря пресс-служба хабаровской команды опубликовала заявление, в котором сообщалось, что на капитана команды было совершено нападение на парковке у одного из городских кафе. Он защищал супругу и получил удар в область головы, после чего был вынужден обратиться за помощью врачей.

«Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте хабаровчан.

Отмечается, что нападавший ранее якобы уже привлекался к уголовной ответственности. Однако сам Марков заявляет, что эти данные не соответствуют действительности.

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«Сейчас занимаюсь бизнесом. Не судим, и именно так указано в протоколе допроса. У клуба задача вылить на меня как можно больше грязи», — заявил Марков.

На следующий день полиция задержала мужчину, однако после допроса он был отпущен. По его словам, это произошло благодаря находящейся в его распоряжении видеозаписи, способной пролить свет на произошедшее. На ней якобы запечатлена не только потасовка, но и то, как Кондратьев, его супруга и Ушенины вели себя в кафе.

Спустя два дня некоторые СМИ сообщили, что судебно-медицинская экспертиза выявила у Кондратьева черепно-мозговую травму, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутремозговую гематому. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом Марков сомневается в правдивости диагноза.

«Он в сознании, ходит. На видео, кстати, хорошо видно, что одеяло, на котором лежал хоккеист, пока не приехала скорая, чистое, без следов крови. И на асфальте следы крови не сотрёшь, а эксперт ничего не обнаружил», — цитирует Маркова «АиФ Хабаровск».

Источник: Россия Сегодня