«Задача в том, чтобы не пострадали спортсмены»: в России прокомментировали уход Шляхтина с поста президента ВФЛА

Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом стало известно по итогам заседания президиума организации. Исполняющей обязанности главы организации избрана Юлия Тарасенко. О причинах изменений в руководстве ВФЛА — в материале RT.

23 ноября в Москве состоялось заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), главным событием которого стала отставка президента организации Дмитрия Шляхтина. Сутки назад функционер был временно отстранён World Athletics за вмешательство в расследование дела Данилы Лысенко.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Президиум сейчас изберёт первого вице-президента, который будет исполнять обязанности главы ВФЛА. Все остальные вопросы будут рассматриваться на рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) в понедельник и в Министерстве спорта в среду. Больше я ничего не комментирую», — заявил Шляхтин.

Отставку главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики прокомментировал главный тренер сборной страны Юрий Борзаковский. По словам олимпийского чемпиона Афин в беге на 800 метров, это было сделано ради действующих атлетов.

«Наша основная задача — чтобы в нынешней ситуации не пострадали спортсмены и тренеры, чтобы ребята продолжали готовиться к Олимпийским играм и выступили. В каком статусе — это уже второй вопрос. Надеюсь на то, что World Athletics пересмотрит формат рассмотрения заявок и будет допускать наших легкоатлетов на международные соревнования», — сказал Борзаковский.

Уход Шляхтина с поста президента ВФЛА был вызван скандалом вокруг дела Данилы Лысенко. В августе 2018 года российский прыгун в высоту был временно отстранён от соревнований из-за пропуска трёх допинг-тестов. Расследование инцидента заняло 15 месяцев, в ходе него вскрылись компрометирующие руководство организации обстоятельства. Так, стало известно, что сам глава федерации и его помощники сфабриковали документы с целью доказать невиновность спортсмена.

Таким образом, обвинения были предъявлены самому Шляхтину, а также исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину, члену правления Артуру Карамяну, начальнику отдела спортивных программ Елене Орловой, антидопинговому координатору Елене Иконниковой и наставнику прыгуна в высоту Евгению Загорулько. По решению дисциплинарного органа Athletic Integrity Unit (AIU) каждый из них был временно отстранён от работы.

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Примечательно, что в расследовании инцидента принимали участие силы не только World Athletics, но и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявили в самом AIU, высоко оценив вклад организации.

Данная ситуация не могла не отразиться и на всей федерации в целом. Так, было объявлено о приостановлении процесса восстановления ВФЛА, а также сказано о возможности её полного исключения из состава World Athletics. В свою очередь, это могло ещё больше усложнить жизнь отечественным легкоатлетам, которые в настоящий момент выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

В случае полного исключения ВФЛА процесс выдачи статуса нейтрального спортсмена может быть существенно изменён или вовсе прекращён, о чём заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен. На данный момент процедура приостановлена «до окончания изучения вопроса».

Спустя некоторое время после отставки Шляхтина было объявлено имя первого вице-президента ВФЛА и по совместительству исполняющего обязанности главы федерации. Изначально на должность претендовали трое кандидатов: наставник национальной команды страны Юрий Борзаковкий, руководитель Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга и спортивный директор организации Юлия Тарасенко, а также вице-президент Марина Купцова. В итоге выбор пал на чемпионку мира по спортивному ориентированию.

«Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчётная конференция, даты её проведения пока нет. Было голосование, большинством голосов меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и исполняющей обязанности главы ВФЛА», — рассказала Тарасенко.

Функционер призналась, что в настоящее время ситуация в российской лёгкой атлетике крайне тяжёлая, но заверила, что будет делать всё возможное ради выступления отечественных атлетов на Играх в Токио.

«Настроение у нас не очень радостное, ситуация тяжёлая. Но есть шанс побороться за федерацию, потому что за нами стоит много спортсменов, они не должны страдать. Приложим максимум усилий, чтобы их подготовка не пострадала. Заявление World Athletics — за гранью понимания», — призналась Тарасенко.

Помимо санкций со стороны международной организации, ВФЛА рискует столкнуться с серьёзными проблемами и на национальном уровне. Так, министр спорта Павел Колобков заявил, что 27 ноября будет рассмотрен вопрос о сохранении Всероссийской федерацией лёгкой атлетики государственной аккредитации.

«Давайте дождёмся этого вопроса, потому что нельзя просто так лишить федерацию аккредитации. За этим стоит проведение соревнований, подготовка спортсменов, тренировочные мероприятия. Поэтому, думаю, будет предложен какой-то альтернативный вариант, чтобы это направление работы не пострадало», — заключила и. о. президента федерации.

Тем не менее многие не согласны с итогами президиума. В частности, бывший член совета World Athletics Михаил Бутов.

«Сегодня я подал заявление о выходе из состава президиума, и это не было спонтанным решением. В течение трёх лет практически все мои предложения по выходу из ситуации, в которой оказалась российская лёгкая атлетика, игнорировались. Сегодня дал свою оценку деятельности руководства федерации, но опять не был поддержан коллегами. Поэтому моё решение окончательное и бесповоротное», — сообщил Бутов.

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Также не все остались довольны решением назначить Тарасенко на должность и. о. президента ВФЛА. Так, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что это приведёт отечественную лёгкую атлетику к ещё большему кризису.

«Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим «сверхпрофессиональным» начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена», — отметила спортсменка.

По её словам, самым логичным вариантом был выбор Купцовой, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с Тарасенко.

«Она не зависит от бывших горе-руководителей, с опытом руководящей работы, всегда боролась против допинга и завершила карьеру более десяти лет назад. Это тоже важный аспект с учётом того, как World Athletics любит перепроверять все пробы. Юрия Михайловича Борзаковского я уважаю, но думаю, что работы на посту главного тренера сборной очень много и совмещать посты невероятно тяжело. У нас уже был один совместитель в последние годы, и вы видите, чем всё это закончилось», — заключила Ласицкене.

Стоит отметить, что, несмотря на уход с поста президента ВФЛА, Шляхтин сохранил за собой должность министра спорта Самарской области.

Источник: Россия Сегодня