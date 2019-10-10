Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

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RT
Власти Ирана приняли решение освободить из-под стражи российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в отеле Тегерана. Она вылетела в Москву утренним рейсом, сообщило посольство России.Facebook © Юлия Юзик
«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Telegram-канале.
По информации дипмиссии, журналистка вылетела в Москву рано утром 10 октября.
Ранее в международной правозащитной организации «Репортёры без границ» и Совете при президенте России по правам человека призвали Иран освободить Юзик.
В Тегеране объяснили задержание россиянки нарушениями визового режима.
Юлия Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле.
Источник: Россия Сегодня