Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

10 октября 2019     22
Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

02:16

RT

Власти Ирана приняли решение освободить из-под стражи российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в отеле Тегерана. Она вылетела в Москву утренним рейсом, сообщило посольство России.

Facebook © Юлия Юзик

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Telegram-канале.

По информации дипмиссии, журналистка вылетела в Москву рано утром 10 октября.

Ранее в международной правозащитной организации «Репортёры без границ» и Совете при президенте России по правам человека призвали Иран освободить Юзик.

В Тегеране объяснили задержание россиянки нарушениями визового режима.

Юлия Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле.

Источник: Россия Сегодня

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