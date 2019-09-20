Задержанные суда Северной Кореи прибыли в Находку

Задержанные суда из Северной Кореи прибыли в Находку. Об этом сообщает «Интерфакс».

В погрануправлении ФСБ РФ по Приморскому краю уточнили, что рыбаки пока будут находиться на кораблях под охраной.

17 сентября сообщалось о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев на осмотровую группу четверо российских военных получили ранения разной степени тяжести. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное. Среди иностранцев также есть пострадавшие, им оказана необходимая помощь.

Всего после инцидента были задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также находившихся на них более 160 северокорейских граждан. Последним грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Источник: Лента.Ру