Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

18 декабря 2019     18
Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

08:14

Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.

Место перестрелки © Кадр: видео СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по Ростовской области.

«16 декабря 2019 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населённом пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск», — указывается в заявлении.

Уточняется, что с задержанными выполняются следственные действия.

Как добавили в СК, розыск ещё одного подозреваемого продолжается.

Ранее сообщалось о задержании четвёртого подозреваемого по данному делу.

22 октября между жителями Чернозубовки произошёл конфликт из-за участков выпаса скота. В результате стрельбы погибли пять человек.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошли проверку. Об этом …


Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом
Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

08:14 Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области. Место перестрелки …


Воспитательница российского детсада разбила губу 6-летнему ребенку
Воспитательница российского детсада разбила губу 6-летнему ребенку

В одном из детских садов Новороссийска Краснодарского края воспитательница разбила губу 6-летней воспитаннице за отказ есть суп. Об этом пишет …


Во ФСИН прокомментировали сообщение о пропаже бывшего губернатора Хорошавина
Во ФСИН прокомментировали сообщение о пропаже бывшего губернатора Хорошавина

Пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалинской области прокомментировала сообщение о пропаже бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, осужденного …


«Вызывают чувство стыда»: в клубах Серии А раскритиковали антирасистские картины с изображением обезьян
«Вызывают чувство стыда»: в клубах Серии А раскритиковали антирасистские картины с изображением обезьян

В штаб-квартире Серии A представлены картины с изображением обезьян. По мнению руководства лиги, подобные культурные меры должны помочь в борьбе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты