Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

08:14

Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.

Место перестрелки © Кадр: видео СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по Ростовской области.

«16 декабря 2019 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населённом пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск», — указывается в заявлении.

Уточняется, что с задержанными выполняются следственные действия.

Как добавили в СК, розыск ещё одного подозреваемого продолжается.

Ранее сообщалось о задержании четвёртого подозреваемого по данному делу.

22 октября между жителями Чернозубовки произошёл конфликт из-за участков выпаса скота. В результате стрельбы погибли пять человек.

Источник: Россия Сегодня