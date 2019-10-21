Задержан обвиняемый в убийстве трёх человек в Петербурге в 2002 году

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Сотрудники Следственного комитета России совместно с петербургскими полицейскими задержали обвиняемого в убийстве трёх человек в Санкт-Петербурге в 2002 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городского ГУ СК.РИА Новости
Задержание произошло 18 октября в Пензе.
По версии следствия, мужчина открыл стрельбу «из-за личной неприязни». Один пострадавший погиб на месте, ещё двоих госпитализировали, но позднее они скончались от полученных ран.
Обвиняемому грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФАН сообщало, что в Омске завели уголовное дело по факту убийства беременной женщины.
Источник: Россия Сегодня