Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей

Причиной обрушения кровли раздевалки кафе стало большое количество скопившегося на крыше здания снега. Накануне региональное МЧС предупреждало об этой опасности, появившейся после обильных снегопадов, и просило управляющие компании и владельцев частных домов своевременно и регулярно чистить крыши.

Задержанный — 27-летний мужчина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержан организатор мероприятия. Об этом сообщает ТАСС .

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