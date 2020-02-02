Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей

2 февраля 2020     13
Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей

По делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержан организатор мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный — 27-летний мужчина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Причиной обрушения кровли раздевалки кафе стало большое количество скопившегося на крыше здания снега. Накануне региональное МЧС предупреждало об этой опасности, появившейся после обильных снегопадов, и просило управляющие компании и владельцев частных домов своевременно и регулярно чистить крыши.

Источник: Лента.Ру

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