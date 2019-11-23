«Заканчивать надо вовремя»: Костомаров о провале Загитовой, мировом рекорде Косторной и боязни ISU менять правила

Алёна Косторная продемонстрировала высочайший уровень катания на этапе Гран-при в Японии. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. При этом он отметил, что не удивлён мировому рекорду российской фигуристки. Эксперт объяснил, что должна сделать вчерашняя юниорка для итоговой победы на турнире, призвал Алину Загитову задуматься о завершении карьеры, а также усомнился в том, что ISU разрешит женщинам исполнять четвертные прыжки в короткой программе.

— Ожидали ли вы, что Алёна Косторная установит мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Японии?

— От нового поколения наших девочек можно ожидать всего что угодно, ведь до них на соревнованиях ещё никто не исполнял таких сложных программ. Поэтому для меня результат Алёны не стал неожиданностью.

— Многие уверены, что Косторной необходимо было откататься идеально в первую очередь для того, чтобы создать задел перед в очном противостоянии с Рикой Кихирой?

— Соревнования соревнованиям рознь. Этапы Гран-при отличаются от чемпионатов страны, континента и мира, и уж тем более от Олимпийских игр. Здесь соперников отчасти разводят, сильные фигуристы насколько это возможно стараются избегать попадания на одни и те же турниры. Поэтому сейчас фактически все имеют возможность добиться максимума и продемонстрировать всё, на что они способны.

Не думаю, что Алёна в Саппоро ориентировалась на японку, так как главные соревнования впереди. Только в финале Гран-при, и то с натяжкой, и на чемпионате мира можно будет говорить о том, какой выдающийся результат она показала. Сейчас можно сколько угодно мусолить эти рекорды. Да, наши девушки на сегодняшний день — лучшие в мире. Но зацикливаться на оценках не стоит.

— Можно ли откатать короткую программу лучше, чем это сделала Косторная, или это предел для женского катания на данный момент?

— Наверное, стоит говорить о том, что приблизительно это её личный максимум. По крайней мере, насколько это позволяют нынешние правила. Иначе речи о мировом рекорде бы не шло. Возможно, что-то можно было добавить за счёт чистоты программы или вращений, но всё это незначительно. Когда Международный союз конькобежцев (ISU) разрешит четверные прыжки в короткой программе, тогда возрастёт и балл.

— Могут ли подобные выступления заставить ISU задуматься о том, чтобы разрешить фигуристкам прыгать четверные в короткой программе?

— Стоит помнить, что там сидят не российские специалисты, поэтому они вряд ли задумаются об этом в ближайшее время. Потому что соперники, в чьём арсенале нет четверных прыжков, сразу начнут проигрывать значительнее после короткой программы, отрывы вырастут. Никому, кроме нас, это невыгодно. Хотя, думаю, рано или поздно это произойдёт.

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— Перед произвольной программой отставание Кихиры от Косторной составляет боле пяти баллов. Насколько это большой задел по нынешним меркам?

— Всё покажет только произвольная программа. Но это та разница, которую можно отыгрывать. А промежуточному лидеру соревнований она не позволяет выходить на лёд в расслабленном состоянии. Алёне необходимо чисто кататься в субботу и надеяться только на себя.

— Могло ли выдающееся выступление Косторной сказаться на состоянии фигуристок, катавшихся после неё?

— Это соревнования, поэтому могу заверить, что здесь никто не думает о результатах соперников или о том, когда он выходит на лёд. Тебе необходимо выполнить поставленную перед собой задачу, и больше ничего волновать не должно. Слабые с моральной точки зрения спортсмены не становятся чемпионами.

— Загитову не назовёшь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно, на ваш взгляд?

— Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Кончено, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

— Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?

— У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.

— Но начало прошлого сезона у Алины также не задалось, зато на чемпионате мира ей не было равных.

— Даже если она соберётся, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от неё ожидать не стоит.

— Могут ли проблемы Загитовой крыться в чересчур плотном графике, ведь она выступает в ледовых шоу, планирует участвовать в открытии катка на Красной площади. Не влияет ли это на подготовку к соревнованиям?

— Нет, это не такая уж и большая нагрузка. Она так решила, значит, ей это не мешает. Сложно судить, зачем ей это, но стоит положиться на её выбор.

— На произвольную программу Кихира заявила четверной сальхов. Могут ли разговоры о её суперсложном контенте на домашнем этапе Гран-при заставить нервничать россиянок?

— По-моему, Трусова уже всем доказала, что даже падение с четверного прыжка не мешает выполнить ещё три таких элемента и победить. Уж что там говорить о Кихире с одним четверным. Спортсменки и сами понимают, что заявлять можно что угодно, но нужно ещё суметь исполнить это на катке.

— То есть, по-вашему, Кихира не сможет опередить Косторную по итогам японского Гран-при?

— Будем надеяться, что у Алёны всё получится, что ей удастся спокойно выиграть соревнования. У неё всё для этого есть. Просто пусть делает то, что умеет.

Источник: Россия Сегодня