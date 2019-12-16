Замгоссекретаря США и вице-премьер Украины обсудили нормандский саммит

16 декабря 2019     8
Замгоссекретаря США и вице-премьер Украины обсудили нормандский саммит

21:45

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретился в Вашингтоне с вице-премьером Украины Дмитрием Кулебой, стороны обсудили итоги саммита в нормандском формате.

РИА Новости

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, указывается, что Хейл подчеркнул «непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии».

«Замгоссекретаря Хейл и вице-премьер Кулеба также обсудили следующие шаги после прошедшего 9 декабря саммита в нормандском формате и важность продолжения прогресса в реализации программы реформ для обеспечения успеха Украины», — заявили в Госдепе.

В начале декабря в американском внешнеполитическом ведомстве анонсировали визит на Украину замгоссекретаря США Филипа Рикера.

Источник: Россия Сегодня

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