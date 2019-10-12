Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

12 октября 2019     4
Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

17:57

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл посетит с 12 по 18 октября Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Об этом сообщает STL News со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Отмечается, что Хейл в ходе данной поездки также должен встретиться с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади.

«Он обсудит двусторонние и региональные вопросы, в том числе конфликт в Йемене. Заместитель госсекретаря выразит продолжающуюся поддержку со стороны США политическому процессу под руководством ООН, а также подчеркнёт, что политическое решение является единственным путём к миру, процветанию, стабильности и единству в Йемене», — указывается в зяавлении.

Отмечается, что представитель Госдепа также обсудит способы противостояния Ирану.

Ранее Пентагон подтвердил, что США разместят дополнительно 3 тыс. военных в Саудовской Аравии. 

Источник: Россия Сегодня

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