Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

Двух участников флешмоба в школе Владивостока привлекли в ответственности



Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, которые участвовали в костюмированном флешмобе в одной из школ. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владивостоку. © Наталья Селиверстова РИА Новости «Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что в отношении школьников составили административные протоколы… читать »