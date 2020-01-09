Запуск «Турецкого потока», переговоры с Эрдоганом и осуждение убийства Сулеймани: как прошёл визит Путина в Стамбул

В Стамбуле состоялись переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны выразили обеспокоенность обострением ситуации в Персидском заливе, вызванным убийством иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США, а также ответными атаками Тегерана на американские военные базы. Лидеры отметили, что насилие не поможет сторонам уладить конфликт, и призвали Иран и США к мирному диалогу. Также Путин и Эрдоган сверили часы по вопросам урегулирования в Сирии и Ливии. После переговоров президенты приняли участие в торжественном открытии газопровода «Турецкий поток».

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле, где также приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

По итогам переговоров, длившихся чуть более полутора часов, Путин отметил, что взаимодействие Москвы и Анкары развивается почти во всех сферах, несмотря на попытки ряда стран помешать этому.

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом», — заявил Путин.

Российский лидер обратил внимание, что «в регионе, в котором мы находимся» наблюдаются тенденции к обострению ситуации, однако Турция и Россия показывают пример сотрудничества «на благо наших народов».

«Важное событие для всего Европейского континента»

В ходе визита Путин вместе с Эрдоганом официально открыли газопровод «Турецкий поток». В церемонии также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Все присутствующие… являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего Европейского континента», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что открытие газопровода «наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнёрство даёт значимые и осязаемые результаты».

В ходе церемонии открытия Путин поблагодарил турецкого лидера за политическую волю, проявленную при реализации проекта. В свою очередь, Эрдоган отметил, что Россия остаётся главным поставщиком газа для Турции, а проект является символом сотрудничества двух стран.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который, в частности, включает в себя санкции в отношении операторов проекта «Турецкий поток». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект «состоится» в любом случае, а Эрдоган пообещал зеркальный ответ, если ограничения против «Турецкого потока» будут введены.

В рамках проекта «Турецкий поток» было построено две нитки газопровода. Одна предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, пропускная способность каждой составляет 15,75 млрд кубометров газа в год. Газопровод пролегает по дну Чёрного моря с российской территории до турецкого побережья, а далее по сухопутной транзитной нитке до границы Турции с сопредельными странами.

«Акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе»

Одной из тем на переговорах Путина и Эрдогана стало обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства в ходе спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани.

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В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта Багдада. В результате погиб генерал Сулеймани, который, по мнению Вашингтона, ответственен за нападение на здание дипмиссии США в Багдаде. Власти Ирана пообещали дать США «жёсткий ответ» на убийство генерала, на что американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае вооружённой конфронтации американские войска могут уничтожить 52 иранских объекта, включая памятники культуры. После этого Тегеран пригрозил США военными действиями и снял с себя обязательства по СВПД, который также называют «ядерной сделкой». В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции заявил о начале операции в отместку за убийство Сулеймани. Иранские военные нанесли ракетные удары по двум расположенным в Ираке американским базам.

Лидеры России и Турции в заявлении выразили обеспокоенность ростом напряжённости в регионе.

«Мы оцениваем американскую операцию по уничтожению командующего отрядом «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани во время его поездки в Багдад 3 января 2020 года как акт, который подрывает стабильность и безопасность в регионе», — цитирует РИА Новости выдержку из совместного заявления.

Президенты напомнили, что обмен ударами и использование силы не способствует разрешению противоречий, и призвали все стороны конфликта действовать сдержанно, проявлять здравый смысл и отдавать приоритет дипломатическим средствам урегулирования.

«Бороться с терроризмом во всех его формах»

Также лидеры стран подтвердили готовность содействовать мирному урегулированию в Сирии. Президенты выразили решимость добиваться разрешения сирийского кризиса в соответствии с документами, принятыми в рамках астанинского процесса.

«И особенно подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с меморандумами от октября 2018 года и ноября 2019 года», — добавил глава МИД России Сергей Лавров.

Эрдоган ранее отмечал, что намерен согласовать с Путиным режим прекращения огня в Идлибе, чтобы «бомбы больше не падали на дома мирных граждан».

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Кроме того, президенты России и Турции призвали к переговорам стороны конфликта в Ливии.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь, после чего 2 января парламент Турции большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. По словам Эрдогана, армия Турции не будет участвовать в боевых действиях, а должна обеспечить безопасность легитимного правительства.

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и национальному единству Ливии.

«В текущих критических условиях и в свете целей, поставленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, мы приняли решение взять на себя инициативу и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров для того, чтобы положить конец страданиям ливийского народа и вернуть мир и процветание в страну», — сказано в совместном заявлении.

Источник: Россия Сегодня