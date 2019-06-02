Зариф ответил, что сказал бы Трампу при встрече с ним

2 июня 2019     17
Зариф ответил, что сказал бы Трампу при встрече с ним

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф ответил на вопрос, что бы он сказал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу при личной встрече.

«Я уже говорил: угрозы в отношении Ирана никогда не работают. Никогда не угрожай иранцу. Попробуй проявить уважение — это может сработать», — сказал Зариф в беседе с ABC.

Ранее Зариф заявил, что Иран никогда не ведёт переговоры по принуждению.

По словам министра, Вашингтону следует вести переговоры с уважением, а не посредством угроз.

Источник: Россия Сегодня

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