Зариф сообщил о планах обсудить с Лавровым Ближний Восток

2 сентября 2019     36
Зариф сообщил о планах обсудить с Лавровым Ближний Восток

05:15

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что намерен 2 сентября обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке.

«Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы — Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе», — цитирует РИА Новости Зарифа.

Ранее сообщалось, что Лавров и Зариф 2 сентября проведут переговоры в Москве и обсудят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Как ожидается, стороны обсудят широкий круг вопросов сотрудничества между Москвой и Тегераном, в том числе торгово-экономическую кооперацию. 

Источник: Россия Сегодня

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