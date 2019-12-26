Заславский назвал Волчек примером мужества в профессии

20:48

Анастасия Румянцева

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.

АГН «Москва»

«Она была совершенно выдающимся человеком… В её книге, и она сама не раз рассказывала, как они больше 20 раз сдавали спектакль «Эшелон», и в конце концов они пробили этот спектакль, который был посвящён не героям войны, а тем, кто находился в эвакопоезде. Это был спектакль о том, что героями в войну были все люди», — рассказал Заславский.

Он добавил, что этот спектакль в итоге не только вышел, но потом Волчек приглашали остаться в Америке и работать там.

Заславский назвал Волчек примером невероятного творческого и человеческого долголетия, мужества в профессии.

«Мужества при том, что с годами она становилась только красивее и была такой царственной и невероятно аристократичной дамой», — заключил он.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

Источник: Россия Сегодня