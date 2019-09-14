«Затягивает время»: Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо сначала провести переговоры в нормандском формате, произвести обмен людьми и развести войска. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, все дополнительные условия Киева похожи на затягивание времени вместо выполнения уже существующих Минских соглашений, отмечают эксперты. По мнению политологов, среди украинского руководства нет единства по вопросу урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе могут состояться только после переговоров в нормандском формате, то есть между представителями Украины, России, Германии и Франции.

«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в нормандском формате, потому что это часть минских договорённостей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договорённостях», — заявил Зеленский.

По его словам, также необходимо произвести обмен людей и разведение войск сначала в Золотом и Петровском, а затем по всей линии соприкосновения длиной около 400 км.

«А только после этого мы можем говорить про формат выборов… Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — подчеркнул президент.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, со своей стороны, сообщил, что Киев планирует провести местные выборы, в том числе в Донбассе, до 2020 года.

«Мы не собираемся проводить ещё много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — заявил Пристайко, ссылаясь на прошедшие ранее выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Напомним: 11 ноября 2018 года на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. По их результатам временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Денис Пушилин. На этот же пост в ЛНР был выбран Леонид Пасечник. На выборах присутствовали иностранные наблюдатели и представители СМИ. Явка составила выше 75%, серьёзных нарушений зафиксировано не было. Однако Киев результаты выборов не признал.

Ожидая согласования

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Зеленский требует выполнения определённых условий, а сам при этом не готов их исполнять.

«Позиция, высказанная Владимиром Зеленским, немногим отличается от слов его предшественника Петра Порошенко. К сожалению, Украина при Зеленском также не выполняет Минские соглашения, как и во времена правления Петра Алексеевича. Действующий президент, судя по всему, вновь затягивает время, для того чтобы не выполнять договорённости в рамках минского процесса», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Зеленский ещё до конца не сформировал своё мнение по Донбассу и способу урегулирования текущего конфликта. Политолог предполагает, что позиция украинского президента станет более ясной после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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«Судя по некоторым заявлениям американского лидера, США намереваются несколько скорректировать свою политику по отношению к Украине. И Зеленский в ходе встречи с Трампом получит указания от своих западных кураторов. В том числе и указания по вопросу будущего Донбасса и по вопросу позиции Киева в отношении минского процесса и работы в рамках нормандского формата», — сказал Мезюхо.

Отметим, что 13 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что на предстоящей встрече с американским коллегой Зеленский намерен обсудить вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Точная дата переговоров ещё не определена, но, по словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, лидеры могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Отсутствие единства в Киеве

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак, со своей стороны, отмечает, что и внутри киевской власти нет единой позиции относительно самопровозглашённых республик на востоке страны.

«Для самой встречи в нормандском формате Киев должен сделать первый шаг. Должна быть единая позиция всех, кто говорит от имени киевской власти. Беда в том, что на Украине нет окончательной позиции. Непонятно, что им мешает выполнять Минские соглашения, с учётом того, что политическая сила президента имеет большинство в парламенте», — рассказал RT Дудчак.

Он уверен, что для того, чтобы начался прогресс в разрешении конфликта, какие-то шаги должен предпринять именно Киев, потому что в ЛНР и ДНР не саботировали минские договорённости и свою часть соглашений выполняют.

Напомним, что в Минских соглашениях прописан особый статус Донбасса. Ранее источник RT в Министерстве иностранных дел Украины сообщал, что Зеленский намерен завершить войну на востоке страны на своих условиях.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор высказывал мнение, что следует реализовать в Донбассе сценарий, «не предусмотренный Минскими соглашениями». Это означает введение международных миротворцев в зону конфликта и интегрирование территорий ЛНР и ДНР в состав Украины.

Источник: Россия Сегодня