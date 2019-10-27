Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

27 октября 2019     38
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО. Она написала соответствующий пост в Facebook.

Захарова рассказала, что такого опыта, как у Украины, ни у кого нет. Представитель МИД отметила, что в стране загнали людей «с оружием в леса» и перессорили «всех со всеми». По ее словам, благополучный край разрушили за 30 лет. «Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», — прокомментировала она слова Загороднюка.

Также Захарова написала, что неясно, о каком успехе идет речь, и привела в пример политическую, экономическую и военную сферы, перечислив проблемы Украины в этих областях. «Культура? Демография? Национальная политика? Все смешалось и запуталось в клубке противоречий», — добавила дипломат.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что благодаря пятилетнему противостоянию с Россией Украина стала партнером в глазах стран НАТО. Он добавил, что такого опыта нет ни у одной страны в альянсе. По его мнению, успех Украины в борьбе «с агрессией России» — это «успех всего цивилизованного мира».

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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