Захарова ответила на обвинения США про российские фейки о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление США о том, что Россия распространяет фейки о коронавирусе, передает РИА Новости.
Дипломат назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».
Ранее издание The Straits Times сообщило, что Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординировано распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в сети есть разные аккаунты, в том числе и те, которые пытаются набрать подписчиков любой ценой. Также политик отметил, что биологическое оружие разрабатывается целым рядом государств, и США в этом вопросе находятся на ведущих ролях.
Источник: Лента.Ру
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