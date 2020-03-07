Захарова оценила заявление Зеленского о минских соглашениях

7 марта 2020     17
Захарова оценила заявление Зеленского о минских соглашениях

Перенос Украиной пунктов минских соглашений помешает урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В общественном транспорте на окнах “Запасного выхода” написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты», — прокомментировала она слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе пунктов минских соглашений. Захарова добавила, что «выйти не получится».

В интервью The Guardian украинский лидер заявил, что сторонам нужно быть гибкими к минским соглашениям, которые были подписаны Киевом под давлением. По его словам, если некоторые пункты соглашений перенести, то «к чему плохому это может привести».

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если ситуация в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. При этом украинский лидер отметил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Лента.Ру

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