Захарова прокомментировала протесты на Украине

17:51

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала украинские протесты из-за согласования формулы Штайнмайера, заявив, что Украина «вряд ли выдержит», если очередной «майдан» в стране приведёт к беззаконию.

© Алексей Филиппов РИА Новости

«Главное: оставаться в рамках правового поля, чтобы не переросло в очередную горячую фазу конфликта, мне кажется, сейчас уже Украина вряд ли выдержит, если очередной «майдан» приведёт снова к беззаконию», — заявила она, подчеркнув, что сейчас нужно все силы бросать на решение старых проблем, а не создавать новые.

По её словам, очевидно, что сегодня нужно использовать все возможности и все шансы для реализации минских договорённостей во имя основной цели — урегулирования внутриукраинского конфликта.

Также Захарова заявила, что её «умиляет» критика реализации Минских соглашений со стороны сил, ассоциирующих себя с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

2 октября в Киеве устроили митинг против согласования формулы Штайнмайера украинской стороной.

Источник: Россия Сегодня