«За свой флаг нужно биться до конца»: как российские спортсмены отреагировали на санкции WADA

Сборная России по боксу не намерена выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом заявил главный тренер команды Виктор Фархутдинов. В то же время другие российские спортсмены, в число которых вошли легкоатлетка Мария Ласицкене и прыгун в воду Евгений Кузнецов, готовы принять условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по допуску на соревнования. Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая выразила опасение, что теперь юных спортсменов могут психологически травмировать многочисленными проверками на допинг, а олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев надеется на пересмотр решения WADA.

Решение Всемирного антидопингового агентства о введении санкций против России напрямую повлияет на судьбу многих российских спортсменов. Теперь часть из них может быть не допущена до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а остальным придётся выступать под нейтральным флагом.

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на решение WADA, заявив, что спортивное руководство страны не предприняло необходимых действий, чтобы это предотвратить. При этом она исключила возможность выступления за другую страну.

«Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что всё будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Планирую продолжать выступать и бороться. Менять гражданство не собиралась и не планирую это делать. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — написала Ласицкене в Instagram.

Готов выступать под нейтральным флагом и серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Евгений Кузнецов. Об этом ТАСС заявила его личный тренер Валентина Решетняк.

«Столько лет отдано виду спорта, столько потрачено здоровья. Мы уже с ним говорили на эту тему: если вдруг будет такое решение, то он согласен поехать под нейтральным флагом», — отметила специалист.

В то же время сборная России по боксу не намерена, следуя предписаниям WADA, выступать под нейтральным флагом. Об этом RT рассказал главный тренер команды Виктор Фархутдинов.

«Мы не собираемся ехать под нейтральным флагом, мы хотим представлять нашу страну, нам важно, чтобы играл российский гимн и был поднят российский флаг. Мы хотим завоевывать олимпийские медали, но хотим делать это для нашей страны. Все наши ребята с этим согласны, все знают слова гимна. Выступать за Россию гораздо важнее для нас нежели всё остальное», — сказал тренер.

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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина уверена, что санкции WADA не должны коснуться её и подруг по команде, поэтому они продолжают подготовку к Играм в Токио.

«Наверное, в какой-то степени это решение было ожидаемым. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему, по сути, так и получилось. При этом мы не теряем оптимизма. Всё сказанное не касается чистых спортсменов. Мы продолжаем тренироваться, будем бороться за свои права, за свою поездку на Олимпиаду, которая должна у нас быть. В нашем отношении к подготовке ничего не изменилось. Мы продолжаем тренироваться», — сказала Ромашина РИА Новости.

Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев ещё не принял для себя решение, под каким флагом выступать дальше. Он рассчитывает, что решение WADA будет пересмотрено.

«Это для нас печальная новость, но мы надеемся, что это решение будет пересмотрено, время ещё есть. А будем ли мы, спортсмены, выступать под нейтральным флагом или нет, я лично за себя пока ответить не могу. Этот вопрос будет решаться на уровне тренерского штаба, федерации дзюдо и Минспорта России», — сказал дзюдоист.

Известный хоккеист Александр Овечкин сказал, что расстроен из-за того, как санкции WADA скажутся на других спортсменах из России.

«Всегда неприятно слышать о таком. Надеюсь, всё будет хорошо. У нас ещё много времени до Олимпиады, чтобы решить, что делать, что лучше сделать. Очевидно, это грустные новости, но я надеюсь получить позже больше информации. Я расстроен из-за людей, которые много работали ради этого момента, но не смогут быть там», — цитирует Овечкина в Twitter журналистка Саманта Пелл.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин вспомнил, как его в подобной ситуации не допустили до Игр в Пхёнчхане в 2018 году. Он выразил надежду на то, что сейчас у чистых спортсменов будет шанс отстоять своё право соревноваться.

«Решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба чистых спортсменов, которым придётся доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров. Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 — никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал. У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца», — сказал Шипулин в Instagram.

В свою очередь, бывший гимнаст, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков уверен, что российских спортсменов всё равно будут узнавать, даже если они будут выступать под нейтральным флагом.

«Наши спортсмены всё равно будут выступать на всех международных соревнованиях. Если это нейтральный флаг, это ни о чём не говорит. Зато весь мир знает, что спортсмен, который стоит на пьедестале под нейтральным флагом, это спортсмен из России. Мы всё равно сильнее всей этой грязи. Мы будем выше! Ребята, мы с вами!» — написал Голоцуцков в Instagram.

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Двукратная чемпионка мира по волейболу Любовь Соколова выразила глубокое разочарование решением WADA. По её словам, оно оставит значительную часть занятых в спортивной сфере людей без работы.

«Это ужас, большое расстройство и несчастье. Не только для спортсмена, который готовится, но и для организаторов. Половина людей остались без работы. Для тренеров и игроков, для маркетинга и популяризации волейбола в целом это трагедия. Даже не могу представить, что будет дальше, что нужно изменить и исправить. Пока опустошение и печаль на душе. Что касается выступлений под нейтральным флагом, то здесь двойственная ситуация. Некоторые спортсмены считают, что лучше вообще не выступать, чем выступать под белым флагом. Другие считают, что лучше хоть как-нибудь, и доказывают, что мы из России. Здесь каждый выступает сам за себя», — сказала Соколова.

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая опасается, что теперь российских спортсменов будут чрезмерно тщательно проверять на допинг, что скажется на их психологическом состоянии, так как такое отношение заставит их испытывать вину за несовершённые проступки.

«Это невероятно грустно и просто по-человечески обидно. И сейчас всех наших чистых ребят будут таскать по проверкам и тестам. Не стоит даже говорить, что это крайне сложно именно психологически. Просто представьте, что вас подозревают в совершении преступления, а вы чётко знаете, что не совершали ничего плохого, но тем не менее обязаны пройти все процедуры по регламенту. А теперь помножьте это всё на возраст тех, кто эти процедуры должен проходить. Я искренне не понимаю, почему спортивное руководство лишает наших молодых ребят соревнований, и это не просто соревнования — это мечта! Почему из-за каких-то недобросовестных и нечистых спортсменов должны страдать те, кто шёл к Олимпиаде всю жизнь, и даже слова такого не знает — «допинг». А сейчас мы должны доказывать, что наши 15-летние спортсмены — считай, дети — чисты», — написала чемпионка мира в Instagram.

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил провести альтернативную Олимпиаду, на которой российские спортсмены смогли бы выступать под своим флагом.

«Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт. Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия — спортивная держава, так что форум должен быть широким», — сказал титулованный специалист.

Источник: Россия Сегодня